Кличко попередив киян про непростий опалювальний сезон: Температура в квартирах може бути нижчою, ніж зазвичай
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Міський голова Києва Віталій Кличко попередив киян, що наступної зими температура в їхніх квартирах може бути нижчою за звичайну.
В ефірі національного телемарафону він констатував, що опалювальний сезон буде непростим, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кличка, дуже багато залежатиме від постачання газу і ціни на нього: "Ми робимо зараз все для того, щоб використати сучасні технології, підготуватися до зими, але всі інші питання лежать у площині держави і ми сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв".