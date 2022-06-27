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Кличко попередив киян про непростий опалювальний сезон: Температура в квартирах може бути нижчою, ніж зазвичай

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Кличко попередив киян про непростий опалювальний сезон: Температура в квартирах може бути нижчою, ніж зазвичай
Міський голова Києва Віталій Кличко попередив киян, що наступної зими температура в їхніх квартирах може бути нижчою за звичайну.

 В ефірі національного телемарафону він констатував, що опалювальний сезон буде непростим, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, дуже багато залежатиме від постачання газу і ціни на нього: "Ми робимо зараз все для того, щоб використати сучасні технології, підготуватися до зими, але всі інші питання лежать у площині держави і ми сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв".

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Пережить худшее ради лучшего - это и есть главная цель украинцев. Ради окончательно развала империи которая 1000 лет не давала спокойствия украинской нации
  • Frol Fedoroff
    Еще один "вчений" . Элементарный вопрос. А эл. сети многоэтажек выдержат?
  • Igor Uh
    Якщо так піде з ракетними ударами і далі, то температура може бути такою ж як і на вулиці.
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