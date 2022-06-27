Працюють лише три українські порти, разом вони здатні відвантажувати менше третини від довоєнного об’єму агропродукції, - АМПУ

В Україні російські загарбники захопили й заблокували 15 портів. Працюють тільки порти на Дунаї.

Про це розповів заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов під час брифінгу на тему "Робота портів у воєнний стан" у Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Всього в Україні є 18 портів, 5 з них були тимчасово окуповано у 2014 році, ще 4 - після початку повномасштабного вторгнення РФ. Також 6 українських портів заблоковані з моря. Тобто, всього працює 3 порти в дунайському напрямку - Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ. У березні разом вони перевантажили 400 тисяч тонн вантажів, здебільшого агропромислова продукція, а вже у травні – близько 1,3 млн тонн. У червні плануємо довести їх вантажообіг до 1,5 млн тонн", - зазначив він.

Барінов зауважив, що наразі Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ працюють фактично на межі, і збільшити вантажообіг портів можна лише за рахунок середньострокових та довгострокових рішень, зокрема, будівництва нових перевантажувальних комплексів.

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"До початку війни усі українські порти щомісячно відвантажували близько 5 млн тонн агропродукції. Тобто, теперішній вантажообіг - це менше, аніж третина того, що відвантажувалось до військових дій. Це неможливо порівнювати, блокада б’є по нас", - зазначив представник АМПУ.