В окупованому Севастополі забудовують Заміський некрополь Херсонеса, вже знищили декілька склепів

В окупованому Севастополі на місці поховання християнських мучеників триває будівництво

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє qirim.news.

В окупованому Севастополі забудовується Заміський некрополь Херсонеса, розташований на Дівочій гірці в районі вулиці Шостака.

Будівництво ведеться на місці поховань перших християнських мучеників. Важка техніка вже пошкодила та знищила декілька склепів.

За попередніми даними, на будмайданчику виявлено сліди п'яти склепів: від них залишилася лише купа каміння, розрівняна екскаватором під майбутню забудову. Ще одне поховання дивом виявилося недоторканим. У склепі співробітники Херсонеса Таврійського виявили незаймані останки похованих.

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Один із зруйнованих поховань був у такому ж стані, поки ківш екскаватора не розрубав його навпіл. Очевидцем варварських будівельних робіт став реставратор першої категорії пам'яток мурованого зодчества Анатолій Туманов.

Він розповів, що 23 червня побачив на цьому місці працюючий екскаватор. Попри те, що де-юре ця територія не входить до меж заміського некрополя Херсонеса, де-факто вона є його продовженням. У будь-якому випадку забудовник не мав права розпочинати будівництво у межах території пам'ятки без проведення археологічних розвідок.

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