Новини • Війна

Зеленський дав лідерами країн G7 чітку відповідь: зараз не час для переговорів з РФ, - AFP

4 71034
Зеленський дав лідерами країн G7 чітку відповідь: зараз не час для переговорів з РФ, - AFP
Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з лідерами країн G7 заявив, що зараз "не час для переговорів".

Про це пише AFP з посиланням на Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський дав усім дуже чітку відповідь: зараз не час для переговорів. Україна почне їх тоді, коли зможе вести із позиції сили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лідери країн G7 зібралися на саміті в Німеччині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків, які можуть бути корисними для України та Європи. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    наприклад, коли всі західні розвідки закликали Зеленського готуватися до війни, а він уперто клав асфальт і кликав на шашлики.
  • ПП Уксусов
    Наша Голобородька дуже рішуча і може три рази перевзуватися у повітрі...
  • Марина Кравець
    упрямство - достоинство ослов...хєрня ці його заяви..як і щоденні привітання по тєліку..задовбав....за гроші вже на продав, якби не ЗСУ і люди України - вже б на банквській інші прапори були б
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини