Зеленський дав лідерами країн G7 чітку відповідь: зараз не час для переговорів з РФ, - AFP
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Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з лідерами країн G7 заявив, що зараз "не час для переговорів".
Про це пише AFP з посиланням на Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський дав усім дуже чітку відповідь: зараз не час для переговорів. Україна почне їх тоді, коли зможе вести із позиції сили", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, лідери країн G7 зібралися на саміті в Німеччині.