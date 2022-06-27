НАТО посилить бойові групи на східному фланзі до рівня бригади, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що на саміті в Мадриді лідери ухвалять рішення зміцнити східний фланг альянсу до рівня бригади та збільшити чисельність сил підвищеної готовності до 300 тисяч.

Про це він повідомив у понеділок у Брюсселі на пресконференції напередодні саміту, який відбудеться 29-30 червня у Мадриді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На саміті ми зміцнимо нашу передову оборону: ми посилимо наші бойові групи в східній частині альянсу до рівня бригад (стандартна кількість бригади НАТО від 3 200 до 5 500), ми трансформуємо Сили реагування НАТО і збільшимо чисельність наших сил підвищеної готовності до більше ніж 300 тисяч", - анонсував Столтенберг.

Окрім того, союзники мають намір ухвалити рішення, спрямовані на підвищення здібностей реагування в умовах кризи та конфлікту шляхом більшої кількості попередньо розміщеного обладнання та запасів військового спорядження, більшої кількості засобів передового розгортання, таких як протиповітряна оборона, посиленого управління та контролю і модернізованих планів оборони із заздалегідь визначеними силами захисту конкретних союзників.

"Ці війська проведуть навчання спільно з національними силами оборони, ознайомляться з місцевістю, об'єктами та новими складськими запасами, щоб вони могли швидко реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. У сукупності це найбільша перебудова нашого колективного стримування та оборони з часів холодної війни", - констатував генсек НАТО.

З огляду на це він також навів нові дані витрат союзників на оборону, які показують, що 2022 рік стане "восьмим роком поспіль зростання в європейських країнах і Канаді".

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"До кінця року вони додатково інвестують понад 350 мільярдів доларів США відтоді, як ми погодили наше зобов'язання щодо інвестицій в оборону у 2014 році. Дев'ять союзників тепер досягають або перевищують цільовий показник у 2%, дев'ятнадцять союзників мають чіткі плани досягти цього до 2024 року, а ще п'ять мають конкретні зобов'язання щодо його виконання надалі", - заявив Столтенберг.