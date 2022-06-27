НАТО боронитиме Литву в разі нападу Росії, - Столтенберг
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я переконаний, що Москва, президент Путін, розуміє наші гарантії колективної безпеки, розуміє наслідки нападу на країну-союзника НАТО. Це викличе відповідь усього Альянсу, як і зміцнить необхідність збільшення нашої присутності. Тому це мій основний меседж: ми будемо обороняти. І надсилаючи чітко цей меседж, ми, власне, запобігаємо нападу", - заявив Столтенберг, коментуючи питання про те, якою буде відповідь НАТО у разі нападу Росії на одну з країн Балтії через ситуацію навколо Калінінграда.
За його словами, НАТО забезпечує надійне стримування, і "метою цього переконливого стримування є не провокування, а запобігання конфлікту" - "щоб Росія чи якийсь інший потенційний противник не атакував країну-союзника НАТО".
Окремо Столтенберг висловив занепокоєння нарощуванням воєнного потенціалу Росії у Калініграді, що відбувалося протягом багатьох років, у т.ч. сучасними системами озброєння.
Він додав, що Литва на сьогодні просто імплементує прийняті Євросоюзом економічні санкції, і союзники по НАТО підтримують ці санкції та вживають також своїх власних санкцій: "Ці санкції важливі..., щоб Путін заплатив ціну за свій варварський напад на Україну".