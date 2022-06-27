США поставлять Україні ППО середньої та великої дальності, - Білий Дім
Про це Салліван сказав журналістам на саміті G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.
За його словами, Сполучені Штати мають намір "завершити надання допомоги в рамках пакету, що включає передові засоби протиповітряної оборони середньої та дальньої дальності".
Він додав, що цей пакет допомоги включатиме "деякі інші предмети, у яких є термінова потреба, включаючи боєприпаси для артилерійських та контрбатарейних радіолокаційних систем".
Салліван не назвав конкретні моделі зброї, яку США збираються поставити Україні. Але The New York Times також вдалося поспілкуватися на умовах анонімності з кількома американськими чиновниками. Вони кажуть, що адміністрація Байдена передасть Україні NASAMS - передову систему протиракетної оборони середньої та великої дальності.
Очікують, що офіційно про це оголосять до кінця тижня.
Салліван також зазначив, що президент України Володимир Зеленський в понеділок звернувся до учасників саміту G7 із проханням допомогти Україні зброєю.
"Він (Зеленський. - Ред.) тримав на думці низку ракетних ударів, які були завдані по Києву та інших містах України, і говорив про бажання отримати додаткові засоби протиповітряної оборони, які могли б збивати російські ракети в небі. Тож президент (США Джо Байден. - Ред.) зміг позитивно відповісти на це", - сказав Салліван.