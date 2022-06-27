Paypal без комісій працюватиме для українців до вересня, - Федоров

Paypal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів. Саме за допомогою Paypal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, збирати донати зі всього світу на армію.

Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів", - йдеться у повідомленні.

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Федоров впевнений, що таким чином український бізнес зможе продовжувати розвиватись, а наші інтернет-магазини та виробники зможуть продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal.