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У Полтаві було чутно вибухи. Інформація про влучання ракет не надходила (оновлено)

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У Полтаві було чутно вибухи. Інформація про влучання ракет не надходила (оновлено)
У місті Полтава під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Мамай, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтавці. У місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - зауважив він.

Пізніше глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що прильотів по місту не було.

"Жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше Лунін повідомив про прильоти у Кременчуці.

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Топ коментарі

  • Алекс Германов
    Цілком імовірно, що Мамай і є причиною цих вибухів як ворожий коригувальник:
    https://poltava.depo.ua/rus/poltava/mer-poltavi-vidznachivsya-prorosiyskimi-zayavami-202112051398642
    https://news.liga.net/politics/news/mer-poltavy-povtoril-klishe-rospropagandy-i-zayavil-o-voyne-ssha-s-rf-v-ukraine-video
    Мамай - це таке собі полтавське Сальдо, яке чекає на "рускій мір"
  • Anton Oliinyk
    готовий поспорити мамай буде уникати у своїх заявах згадування про расєян, тому що вони - браття
  • Garry Grant
    Мамай-покидьок. Він же місто здасть. Ліквідувати його,поки ще не пізно. Абсурд,блєать.
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