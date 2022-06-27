На можливий "ляпас" з Придністров'я ми відповімо ударом, - Зеленський

Україна відповість на спроби ударів з боку Придністров'я.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з Майєю Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні порушували питання про ризики (удару з боку Придністров'я. - ред.). Якщо вони будуть, я вважаю, що це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші якісь отримуємо. Вони неприємні. Але ці люди з тимчасово окупованих територій Молдови мають знати, що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми на ляпас відповімо ударом", - зазначив глава держави.

За його словами, "необхідно зробити все, щоб не було дестабілізації у регіоні (Придністров'ї. - Ред.)".

"Ми всіляко це показуємо... Усі такі випадки (інформація про можливість ударів із Придністров'я. - Ред.) накручені, й зроблено це з боку РФ", - додав Зеленський.

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