На можливий "ляпас" з Придністров'я ми відповімо ударом, - Зеленський
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Україна відповість на спроби ударів з боку Придністров'я.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з Майєю Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.
"Ми сьогодні порушували питання про ризики (удару з боку Придністров'я. - ред.). Якщо вони будуть, я вважаю, що це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші якісь отримуємо. Вони неприємні. Але ці люди з тимчасово окупованих територій Молдови мають знати, що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми на ляпас відповімо ударом", - зазначив глава держави.
За його словами, "необхідно зробити все, щоб не було дестабілізації у регіоні (Придністров'ї. - Ред.)".
"Ми всіляко це показуємо... Усі такі випадки (інформація про можливість ударів із Придністров'я. - Ред.) накручені, й зроблено це з боку РФ", - додав Зеленський.