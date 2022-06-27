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На можливий "ляпас" з Придністров'я ми відповімо ударом, - Зеленський

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На можливий "ляпас" з Придністров'я ми відповімо ударом, - Зеленський
Україна відповість на спроби ударів з боку Придністров'я.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з Майєю Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні порушували питання про ризики (удару з боку Придністров'я. - ред.). Якщо вони будуть, я вважаю, що це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші якісь отримуємо. Вони неприємні. Але ці люди з тимчасово окупованих територій Молдови мають знати, що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми на ляпас відповімо ударом", - зазначив глава держави.

За його словами, "необхідно зробити все, щоб не було дестабілізації у регіоні (Придністров'ї. - Ред.)".

"Ми всіляко це показуємо... Усі такі випадки (інформація про можливість ударів із Придністров'я. - Ред.) накручені, й зроблено це з боку РФ", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Н-ну. Лукашенко и ты уже дал "ляпаса" Только вчера рашисты ударили по Киеву с территории Белоруссии. Или это другое Почему посол бульбашей не стоит раком. Где нота МИД Украины ? Ляпасы оно раздает ...
  • Игорь b0c206fa
    Нужно срочно забрать их военные склады - это 40 тыс. тонн советских боеприпасов. Нам такое добро очень к стати.
  • НБ
    Щойно ********* ослабне Придністровя припинить своє існування. Потрібно вже зараз укладати міждержавні угоди які цей процес дозволять провести мирним шляхом в правовому полі Молдови. Якщо ж мирний шлях не влаштовує гагаузів та совкодрочерів то це вже їх проблеми.
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