G7 нададуть мільярди доларів для підтримки України

Країни Групи семи нададуть Україні мільярди доларів фінансово-економічної допомоги на тлі розв'язаної Росією війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву лідерів держав G7, оприлюднену 27 червня після зустрічі в межах саміту G7, в якій узяв участь у режимі онлайн президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні ми готові надати або пообіцяли і надали до 29,5 мільярда доларів бюджетної підтримки у 2022 році, щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та продовжити надання базових послуг українському народу", - сказано в заяві.

Як зазначається, ця допомога вкрай необхідна і є доповненням до економічної підтримки, наданої з 2014 по 2021 рік, яка перевищує 60 мільярдів доларів.

Лідери G7 привітали роботу міжнародних фінансових установ щодо значного фінансування України, зокрема підтримку Світового банку та Міжнародного валютного фонду, включаючи багатодонорські механізми фінансування для України, а також мультидонорський рахунок для України, відкритий МВФ.

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G7 наголошує на додатковій запланованій підтримці українських державних підприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію, яка становить 3,5 мільярда доларів. Лідери G7 обіцяють підтримувати ЄБРР, зокрема шляхом надання конкретної підтримки критично важливій інфраструктурі, аби гарантувати кредити ЄБРР газовим, енергетичним і транспортним компаніям.

Крім того, країни G7 зобов’язуються допомагати Україні максимізувати її експортний потенціал. Лідери доручають своїм міністрам фінансів продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами та з Україною для оцінки та вирішення її потреб у фінансуванні, а міністрам торгівлі - обговорити конкретні пропозиції щодо підтримки зусиль України з відновлення через торгівлю, включаючи, наприклад, призупинення мит на український експорт.

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У заяві також ідеться про готовність підтримати міжнародний план відбудови України, розроблений країною у тісній координації з двосторонніми та багатосторонніми партнерами та організаціями на підтримку сталого, стійкого, інклюзивного та "зеленого" економічного відновлення, яке зміцнює демократичні інститути, верховенство права та антикорупційні заходи.

Очільники держав і урядів G7 привітали ініціативу німецького головування скликати з Україною міжнародну конференцію експертів високого рівня, щоб досягти прогресу у плані всебічної реконструкції, а також підтримали пакет підтримки Групи Світового банку Україні та "пакет стійкості" ЄБРР, роботу Європейського Союзу та його держав-членів, включаючи Платформу реконструкції України та Фонд солідарності.

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"Ми твердо віддані підтримці української реконструкції і будемо активізувати відповідні зусилля. Ми також розглянемо інші реальні варіанти підтримання гуманітарних потреб України, якнайшвидшого відновлення та реконструкції, включаючи використання заморожених російських активів відповідно до нашого національного законодавства. Ми закликаємо всіх партнерів приєднатися до наших зусиль і співпрацювати з нами, щоб допомогти Україні відбудувати своє майбутнє", - сказано в документі.

Як повідомлялося, саміт G7 проходить 26-28 червня в Баварських Альпах.