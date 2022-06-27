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Ракетний удар по дуже людному місці у Кременчуці. Є загиблі і поранені, - мер Малецький

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Ракетний удар по дуже людному місці у Кременчуці. Є загиблі і поранені, - мер Малецький
Війська РФ завдали ракетного удару по людному місцю у Кременчуці, яке не має жодного відношення до військових дій.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. РАШИСТИ ГОРІТЬ У ПЕКЛІ! Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці трагедії",  - зазначив мер Кременчука.

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Топ коментарі

  • Pablo Pablo bdf2917b
    это пздц.... центр европы людей убивают как скот и все глаза закрывают и улыбаются Как ни в чём не бывало
  • Перехватчик
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це свідоме знищення України та вбивство громадян,це геноцид.
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