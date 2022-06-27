В усіх правоохоронних органах проходить інспекція, перевіряють і роботу СБУ: за результатами прийматимуться кадрові рішення, - Зеленський

В Україні проводиться інспекція роботи правоохоронних органів, у тому числі й Служби безпеки, за результатами якої прийматимуться кадрові рішення.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільній з Президентом Молдови Маєю Санду пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланям на Укрінформ.

"Що стосується голови Служби безпеки, по-перше, якби я хотів його звільнити, я це вже зробив би. По-друге, у нас дійсно проводиться інспекція правоохоронних органів саме через те, що коли було повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю, деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись ділись замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і свій народ. Із різних причин", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що їздить по областях і особисто заслуховує доповіді тих чи інших керівників областей.

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"Тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу - підкреслюю, будь-якого, тому що ми інспектуємо всі правоохоронні органи, залежить сьогодні тільки від цього", - підкреслив глава держави.

Водночас він зазначив, що повністю підтримує реформу СБУ, і нагадав, що відповідний законопроєкт був проголосований у першому читанні ще до повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський підкреслив, що війна вносить свої корективи, але Україна буде продовжувати цю реформу, і навіть війна не завадить робити деякі важливі кроки вперед.