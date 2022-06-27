Роспропаганда поширює фейк про "перепродаж" Україною західної зброї, - ЦПД
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Російські ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію, нібито Україна продає в арабські країни зброю, яку їй поставляє Захід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Пропагандисти поширюють цю фейкову заяву територією росії, а також каналами колаборантів в Україні. Подібні заяви поширюються для дискредитації ЗСУ і зриву постачання зброї в Україну", - йдеться в повідомленні.
Жодних доказів своїм словам, фото- чи відеофіксації роспропаганда не надає.