Роспропаганда поширює фейк про "перепродаж" Україною західної зброї, - ЦПД

Російські ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію, нібито Україна продає в арабські країни зброю, яку їй поставляє Захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти поширюють цю фейкову заяву територією росії, а також каналами колаборантів в Україні. Подібні заяви поширюються для дискредитації ЗСУ і зриву постачання зброї в Україну", - йдеться в повідомленні.

Жодних доказів своїм словам, фото- чи відеофіксації роспропаганда не надає.

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