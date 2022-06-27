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Роспропаганда поширює фейк про "перепродаж" Україною західної зброї, - ЦПД

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Роспропаганда поширює фейк про "перепродаж" Україною західної зброї, - ЦПД
Російські ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію, нібито Україна продає в арабські країни зброю, яку їй поставляє Захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти поширюють цю фейкову заяву територією росії, а також каналами колаборантів в Україні. Подібні заяви поширюються для дискредитації ЗСУ і зриву постачання зброї в Україну", - йдеться в повідомленні.

Жодних доказів своїм словам, фото- чи відеофіксації роспропаганда не надає.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Він нікого нікуди не вигнав і не втримав. Поки Подоляки з Арахамії договорняки мутили,український народ відкинув ворога. Ви фото тероборони бачили? Так зе до оборони готувався-
  • Frol Fedoroff
    Ну если бы кацапы сказали, что Петя-барыга оружием торгует, некоторые поверили. бы . У зеленых фишка другая, гуманитарку налево пустить, броники и каски перепродать, авто без налога в Украину пригнать. Проще и почти законно
  • Зэлэный_Змий
    дивлюся я на такі дописи і думаю - а шо якщо це не троль, а просто звичайна людина, тільки без мізків... і так якось моторошно стає... вони ж його знову виберуть...
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