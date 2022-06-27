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МОЗ дозволило одночасну вакцинацію проти COVID-19 та інших хвороб

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МОЗ дозволило одночасну вакцинацію проти COVID-19 та інших хвороб
В Україні дозволили одночасно вакцинуватися проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я, відповідне рішення затверджено наказом відомства №1067 від 20 червня 2022 року. Відтепер за один візит до медичного закладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.

"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі", - наголошує Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація від COVID-19 триває в усіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей, - Кузін

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Топ коментарі

  • Саша Паш
    Пішли нахер зі своїм ковідлом, задрали людей винищувати! Труять, грабують і вбивають.!
  • Ти москаля в двері а він у вік
    Иди на йух ВОЗ !!!
  • Вал Кочин
    Їбонутим нема спокою....
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