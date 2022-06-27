Російські хакери атакували Литву через обмеження транзиту в Калінінград

Хакерське угруповання Killnet, пов’язане з Росією, у понеділок здійснило масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Національний центр кібербезпеки Литви повідомив про масову DDoS-атаку на мережу захищеного передання державної інформації, урядові сайти і приватні компанії країни. Через це портали стали недоступними, ведеться робота з їхнього відновлення.

У центрі кібербезпеки застерігають, що в найближчі дні кібератаки, можливо, будуть ще сильнішими, особливо у сферах транспорту, енергетики й фінансів. Так само зріс ризик кібердій з метою вимагання викупу.

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Як уточнює литовський телеканал TV3, через кібератаки були відключені сайти МЗС, МВС, Міноборони, Мін’юсту, а також ресурси Державної податкової інспекції Литви.

Відповідальність за кібератаки взяло на себе хакерське угруповання Killnet, яке раніше оголосило "кібервійну" державам Заходу через підтримку ними України та намагалося зламати "Євробачення-2022".

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У своєму повідомленні в Telegram-каналі минулої п'ятниці Killnet прямо заявляє, що їхня мета – змусити Литву "негайно скасувати своє рішення про заборону транзиту російських вантажів із Калінінградської області в Росію".

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС.

Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.