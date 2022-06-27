Рашисти вдарили по Північній Салтівці у Харкові, постраждали 3 цивільних особи, - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Харкова та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється.



Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

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