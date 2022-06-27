Україна покриває лише 62% держбюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%, - Марченко

Україна покриває лише близько 62% видатків державного бюджету, і це без урахування військових видатків.

Про це заявив в інтервʼю іспанській газеті ElPais міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання про економічні наслідки війни в Україні, Марченко сказав, що вони величезні.

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"Ми покриваємо лише близько 62% державного бюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%", - зазначив міністр фінансів.

Загалом, за його словами, збитки становлять близько 103,9 млрд доларів США. Наприклад, тільки руйнування житлових будинків завдало Україні збитків на 39 млрд доларів США.

Також в Україні очікується суттєве скорочення ВВП через руйнування інфраструктури та втрачені надходження від бізнесу.

Натомість війна коштує Україні 5 млрд доларів США на місяць.

"Ми отримали фінансову підтримку від ЄС на початку повномасштабного вторгнення, але підтримка країн Заходу, яку ми отримуємо зараз, недостатня для покриття всіх витрат. Ми маємо певні домовленості та підтримуємо комунікацію з партнерами, але отримання фінансової підтримки від ЄС потребує часу. А кошти нам потрібні вже зараз", - підкреслив Марченко.