Новини • Бюджет-2022, Війна

Україна покриває лише 62% держбюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%, - Марченко

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Україна покриває лише 62% держбюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%, - Марченко
Україна покриває лише близько 62% видатків державного бюджету, і це без урахування військових видатків.

Про це заявив в інтервʼю іспанській газеті ElPais міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання про економічні наслідки війни в Україні, Марченко сказав, що вони величезні.

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"Ми покриваємо лише близько 62% державного бюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%", - зазначив міністр фінансів.

Загалом, за його словами, збитки становлять близько 103,9 млрд доларів США. Наприклад, тільки руйнування житлових будинків завдало Україні збитків на 39 млрд доларів США.

Також в Україні очікується суттєве скорочення ВВП через руйнування інфраструктури та втрачені надходження від бізнесу.

Натомість війна коштує Україні 5 млрд доларів США на місяць.

"Ми отримали фінансову підтримку від ЄС на початку повномасштабного вторгнення, але підтримка країн Заходу, яку ми отримуємо зараз, недостатня для покриття всіх витрат. Ми маємо певні домовленості та підтримуємо комунікацію з партнерами, але отримання фінансової підтримки від ЄС потребує часу. А кошти нам потрібні вже зараз", - підкреслив Марченко.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    Так скорочуйте зарплати суддям, прокурорам, витрати на депутатів, чиновників і всіх дармоїдів. А то хтось 4-й місяць ледве перебивається, а в Києві усі ресторани забиті мажорами. Щоб вони вдавилися, підораси.
  • izzabaru
    Готувалися до шашликів, - отримали війну.
    Якби готувалися до війни, - принаймні, такої війни б не було.
    І, - треба сім разів подумати, перш ніж опускати бюлетень в урну.
    Якби у свій час обрали Чорновола, - то вже давно були б у НАТО. І війни не було б взагалі.

  • Small Jerboa
    Та ні!
    "Слуги" по закордонам відпочивають.
    Чиновники зарплати підвішені отримують.
    Навіть колаборанти регулярні виплати отримують.
    "Борги" Коломойському виплачують.
    ВСЕ ДОБРЕ!!!
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