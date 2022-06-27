У Генічеському районі окупанти затримали близько 50 кримських татар

У Генічеському районі загарбники 21 та 22 червня провели масові зачистки і затримали близько 50 кримських татар.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ).

"За інформацією Кримськотатарського ресурсного центру, 21 та 22 червня окупанти почали проводити масові зачистки у тимчасово окупованому Генічеському районі", - сказано в повідомленні.

Так, за попередніми даними, 20 червня у селищі Новоолексіївка затримано до 30 осіб, а 21 червня у селищі Рикове та у селі Щасливцеве загарбники викрали 22-24 особи.

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Більшість - представники корінного кримськотатарського народу.

Відомо, що деяких затриманих вивозять на територію окупованого Криму та утримують у СІЗО Сімферополя.

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