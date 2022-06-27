Ми не бачимо жодних загроз з боку Придністров'я, - президент Молдови Санду

Уряд Молдови робить усе можливе, щоб не дозволити Придністров'ю загрожувати Україні та Молдові.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ретельно відстежуємо всі події в Придністров'ї і не бачимо жодних загроз. Ми робимо все, що можемо, щоб не дати змоги цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні та Молдові. Україна та Молдова мають підтримувати регулярний діалог із питань безпеки, які впливають на наші держави. Ми погодилися працювати разом, щоб підтримувати стабільність та уникнути провокацій, які мають на меті дестабілізувати обстановку", - зазначила Санду на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона наголосила, що якщо з'явиться щось, що викликатиме занепокоєння, Молдова вживатиме заходів та інформуватиме партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На можливий "ляпас" з Придністров'я ми відповімо ударом, - Зеленський