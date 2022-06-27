Глава ОВА Гайдай багато зробив для оборони Луганщини, його дії часто допомагали воїнам, - командир батальйону "Свобода" Кузик

Командир батальйону "Свобода" в\ч Національної гвардії 3018 Петро Кузик, який обороняв Сєверодонецьк, оцінив дії Сергія Гайдая на посту глави Луганської ОВА.

Про це він повідомив в коментарі Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на деякі розбіжності, які між нами є, хочу сказати, що Сергій Гайдай багато зробив для оборони Луганщини. Я ціную його дії, які в багатьох випадках допомагали воїнам", - зазначив Кузик.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку та назвав ситуацію у місті надважкою. Також він закликав всіх жителів Лисичанська терміново евакуюватись, оскільки існує реальна загроза їхньому життю та здоров'ю.

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