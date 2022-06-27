Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу, - Буданов
21 944123
За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія не може визнати, що не змогла перемогти Україну, оскільки це означатиме крах її державності.
Про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Буданов сказав, що згоден з оцінкою Заходу, що російські сили деградували та деморалізовані, проте у нього мало надії, що це призведе до виведення військ зі східних і південних областей України.
"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це не буде крахом системи (Путіна. – Ред..), це буде крахом державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу", - констатував Буданов.