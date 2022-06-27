Польща очікує, що Мадридський саміт офіційно визнає Росію ворогом НАТО
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Голова бюро нацбезпеки Польщі Павло Солох вважає, що на саміті НАТО Росію мають офіційно оголосити ворогом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови бюро національної безпеки Польщі в ефірі телеканалу Polsat.
"Сам саміт НАТО - це елемент процесу, але він має дати відповіді на фундаментальні питання. Насамперед, і ми цього однозначно очікуємо, визначити Росію як ворога", - сказав Солох.
Він припускає, що у закритій частині стратегії НАТО "буде послано сигнал щодо Росії".
"Ми у будь-якому разі очікуємо, що НАТО негайно відреагує на будь-яке порушення території країн НАТО", - пояснив голова бюро нацбезпеки Польщі.
При цьому Польща чекає на прийняття рішень, які призведуть "до збільшення військової присутності НАТО".