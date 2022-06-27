До Кременчука з Києва виїхали криміналісти на пересувних лабораторіях для фіксації воєнного злочину росіян, - Клименко

На місце ракетного удару російських окупантів по торговельно-розважальному центру до м. Кременчука Полтавської області виїхали поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в фейсбуці .

"Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці. Для оперативного відпрацювання місця чергового воєнного злочину Росії у Кременчук зі столиці терміново вирушили поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях", - написав голова Нацполіції.

Він наголосив: "Кваліфіковані слідчі з розслідування воєнних злочинів Головних слідчих управлінь Нацполіції та СБУ забезпечать там повний збір доказової бази".

Він також додав, що на території готелю "Дніпровські зорі" (вулиця Халаменюка, 8) у Кременчуку працює мобільний пункт поліції, де можна отримати або надати інформацію про перебування в ТЦ родичів та знайомих, також можна звернутися за номером гарячої лінії: 0 (98) 739 26 30.

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