Розмова окупанта з матір'ю: "Половина тут бл#дь вобще, чисто нах#й бл#дь, духовно сдались уже", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР російський окупант скаржиться матері на низький моральний дух та просить шукати військового юриста, щоб поїхати з війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

Росіянин скаржиться своїй матері на жахливий став справ, великі втрати та просить її шукати військового юриста, щоб знайти можливість поїхати з війни: "Командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все х… й… (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо".

На питання, чому не підвозять боєприпаси, відповідає прямо: "Тому що всі сц… (бояться). Половина взагалі духовно здались вже. Ми зараз в бехи сіли і зй… (поїхали) б звідси".

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