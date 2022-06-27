Новини

Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці

7 77446
Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці
Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих, ще 40 людей травмовані внаслідок ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області повідомляє ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Служби. 

"Станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ "Амстор" складає 10 300 кв. м, на місці виявлено тіла 6 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулися 40 осіб, з них 19 госпіталізовано. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки (МРЦ ШР (м. Київ), ГУ ДСНС Черкаської, Кіровоградської областей та МОГ ДСНС України)", - зазначається у повідомленні. 

Пізніше керівник ОВА Лунін заявив,  що на 19:30 відомо про 10 загиблих. 

Також читайте: Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Ви бачили такого довбо.ба ,, тільки почитайте що пише імбецил - соловйов у своєму телеграмі - ТЦ "Амстор" использовался как склад для хранения военной техники, как и киевский ТЦ Retroville (https://t.me/warfakes/1454?single).

    Якою ж тільки треба бути скотиною , щоб так безбожно брехати .!!? Немає слів ..
  • Кіт Семен
    главноє пєрєстать стрєлять?
  • Семен Шкаралупа
    Якщо росія припинить стріляти, то закінчиться війна, якщо припинить стріляти Україна, то України більше не буде.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини