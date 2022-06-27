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Ракетні обстріли міст України - тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни, - Данілов

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Ракетні обстріли міст України - тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни, - Данілов
Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило.

Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - написав Данілов у фейсбуці.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    менше говори бездар, а наносите удари по інфроструктурі РФ куди можемо дотягнутися.

    Досить робити з українців терпіл!

    - ось прямо сьогодні і нанесіть удари у відповідь
  • Lada2014
    Вот так… дали свинье роги- а она людей колоть! А пидсвинки с этого и рады!
  • Katya Nudel
    Какое философское извержение мысли. Какой трэш в команде Зеленского. Один другого краше. Что подоляк арестович ,данилов, арахамия ,ермак. Да всех и не вспомнишь. Гнать всех, невзирая на войну.
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