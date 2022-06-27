США підвищили мита на низку російських товарів до 35%

Сполучені Штати підвищили ставку адвалорного мита на низку російських товарів, імпорт яких раніше не був заборонений санкціями, до 35%.

Про це йдеться в розпорядженні президента США Джо Байдена, опублікованому на сайті Білого Дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Таке рішення ухвалене у продовження припинення Штатами дії статусу найбільшого сприяння, тобто торговельних привілеїв, для Росії та Білорусі у квітні.

"Підвищення ставки мита … до 35 відсотків адвалорного мита на деякі інші продукти Російської Федерації, імпорт яких не заборонено, є виправданим і відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", – йдеться в розпорядженні.

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Зазначається, що перелік товарів, на які розповсюджуватиметься дія розпорядження, визначена додатком до нього – водночас сам перелік наразі не опубліковано.

Крім того, країна залишає за собою можливість змінювати це рішення у майбутньому: "Сполучені Штати будуть стежити за виконанням збільшених обов’язків, і я [президент Байден] можу переглянути це рішення, якщо буде необхідно".

Зміни набувають чинності о 01:01 ET на день, наступний за тридцятим після дати оголошення.