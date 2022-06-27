Рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області, - Повітряні Сили ЗСУ
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Ракети, якими рашисти влучили у ТРЦ у Кременчуці, були випущені з бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області РФ.
Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.
"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - йдеться у повідомленні.