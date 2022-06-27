Рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області, - Повітряні Сили ЗСУ

Ракети, якими рашисти влучили у ТРЦ у Кременчуці, були випущені з бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області РФ.