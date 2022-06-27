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Рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області, - Повітряні Сили ЗСУ

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Рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області, - Повітряні Сили ЗСУ
Ракети, якими рашисти влучили у ТРЦ у Кременчуці, були випущені з бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області РФ.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Хай кожному причетному, кожному, хто радіє вбивствам мирних людейї, їх рідним, все повернеться сторицею
  • Valter Valter
    Когда ****** в ответ по рашистам? Или будем терпеть надеясь что у рашистов ракеты закончатся?
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Не могу понять. Если у рашки оружия хватит, чтобы трижды стереть Украину в пыль без применения ядерного оружия, а по самой рашке стрелять нельзя, то как же мы победим?
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