Канада запроваджує санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із Росії
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті канадського уряду в понеділок.
"Нові заходи, які йдуть на додаток до вже чинних потужних санкцій уряду Канади, містять запровадження обмежень проти шести фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних із оборонним сектором РФ", - йдеться у заяві на сайті уряду.
Також зазначається, що під санкції підпали 15 громадян України, які підтримують дії Росії, і 13 фізичних та дві юридичні особи з Білорусі.
Трюдо заявив, що Канада вживе додаткових заходів щодо заборони експорту деяких передових технологій, які могли б "поліпшити внутрішній оборонний виробничий потенціал Росії", зокрема квантових комп'ютерів та передового виробничого обладнання.
На додаток до цього, Канада наклала заборону на експорт передових технологій, які можуть бути використані в розробці зброї, до Білорусі, а також заборону на експорт та імпорт широкого ряду предметів розкоші.
Крім того, влада Канади нагадує у заяві, що спільно зі США, Великою Британією та Японією вирішила запровадити заборону на імпорт деяких товарів із золота з Росії.