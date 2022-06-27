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СБУ розпочала розслідування обстрілу ТРЦ в Кременчуці: "Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали наказ"

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СБУ розпочала розслідування обстрілу ТРЦ в Кременчуці: "Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали наказ"
СБУ невідкладно розпочала розслідування чергового воєнного злочину окупантів - ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). На місці уже працюють слідчі, зокрема, до Кременчука відряджено команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ. Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців. Адже жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було в принципі. Усі причетні до цього кричущого воєнного злочину мають понести найсуворіше покарання!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області, - Повітряні Сили ЗСУ

Наагадаємо, 27 червня Росія обстріляла ракетами торговий центр у Кременчуці. За даними Повітряних сил ЗСУ, рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області. Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці.

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Топ коментарі

  • Andrew86
    А нельзя ли начать расследование деятельности одного рыжего таракана по фамилии Кучма? Как так получилось, что при нем были проданы крылатые ракеты стране агрессору? Самолеты? Куда исчез Черноморский флот? Как так вышло, что «талантливая дочь Кучмы» стала директором по маркетингу Киевстар и ей выплачивались дивиденды за квартал в размере 290-350 млн гривен? Не было ли тут госизмены?
  • botoks
    ***** дал наказ, потом шогу , герасимов , начальник ввс, командир полка
  • Hanry Cikorsky
    Впишите туда Кучму. За подписание Будапешского меморандума и разворовании страны и армии.
    За передачу Ту самолетов России.
    Все началось оттуда.
    Это соучастник.
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