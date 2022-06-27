Молдова готова допомогти Україні у розмінуванні та відбудові, - Санду

Молдова готова надати підтримку Україні щодо розмінування та продовжувати гуманітарну допомогу.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Молдова має широкий міжнародний досвід у гуманітарних місіях, розмінувальних місіях у різних регіонах світу, і ми готові надати підтримку у цій сфері Україні разом з іншими країнами і міжнародними організаціями. Молдова – це маленька країна зі скромними інструментами, але ми готові надати підтримку у повоєнній відбудові України", - сказала вона.

Санду відзначила той факт, що молдавський уряд надавав гуманітарну допомогу у Вінниці, Одесі й Чернівцях, у Миколаївській області і готовий і надалі це робити.

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Крім того, президентка Молдови зазначила, що від початку повномасштабного російського вторгнення близько 500 тисяч людей виїхали з України у Молдову, їм надали тимчасове місце проживання, харчі й інші базові речі. Досі в Молдові, за даними глави держави, залишаються 70 тисяч біженців з України, з них 42 тисячі дітей, що становить 10% усіх дітей у країні.

"Борючись за свою свободу, Україна також бореться за свободу своїх сусідів у Європі, і ми в Молдові розуміємо це і дуже цінуємо", - підкреслила Санду.

Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду у понеділок перебуває з візитом в Україні. Вона відвідала Ірпінь, Бучу та Бородянку.