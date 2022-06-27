На Полтавщині Пирятин розірвав відносини з російським містом-побратимом

У Пирятині на Полтавщині в односторонньому порядку розірвали побратимські відносини з російським містом Абакан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Пирятинської міської ради.

Зазначається, що 24 червня відбулися засідання виконавчого комітету та сесії міської ради. Значний перелік питань почергово розглядався на обох із засідань.

Зокрема, серед інших питань було "ухвалено рішення в односторонньому порядку розірвати побратимські відносини з містом Абакан Російської Федерації".

Як повідомлялося, у світі, за даними МЗС, понад 150 міст у більш ніж 20 країнах розірвали побратимські відносини з містами у Росії.

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