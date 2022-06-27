Турецька компанія Baykar подарує народу України три безпілотники, гроші на які збирав проєкт Притули "Народний Байрактар"

Компанія Baykar оголосила, що подарує Україні три безпілотники Flagtar TB2 S İHA, гроші на які збирали всією країною в рамках ініціативи Сергія Притули "Народний Байрактар"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці компанії.

У повідомленні зазначається: "Компанія Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою "Народний BAYRAKTAR" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar TB2 для українців для захисту своєї Батьківщини.

Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів.

Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів.

Компанія Baykar молиться про справедливе розв’язання та тривалий мир".

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