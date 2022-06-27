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Перестаньмо дзвонити у Кремль, - МЗС Латвії про обстріл ТЦ у Кременчуці

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Перестаньмо дзвонити у Кремль, - МЗС Латвії про обстріл ТЦ у Кременчуці
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що після ракетних обстрілів торгового центру в Кременчуці потрібно накласти ще більше санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рінкевичс написав у твіттері.

"Ще один жахливий воєнний злочин Росії – ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці. Настане день, коли відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, а до того перестаньмо дзвонити у Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, потрібно запровадити ще більше санкцій. Мої співчуття всім, хто постраждав", – зазначив міністр.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    ***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
  • віктор федорович 31ee1569
    Давно пора.
  • Frol Fedoroff
    В том что ***** превратилось в зуйло виновато не его подданное быдло, а так называемые мировые лидеры. Пугал Меркель собакой - ну пошутил, опоздал на встречу к Папе Римскому - бывает, напал на Грузию - но Обаме понадобилась премия Мира. Бухали с Берлускони ворованное вино - ну так он же мафиози. И вот из таких уступок этому плешивому ублюдку и получилась угроза всей цивилизации.
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