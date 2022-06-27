Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: "Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив російський ракетний удар по Кременчуку.

Про це він заявив на зустрічі лідерів G7 у Баварії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, в яку впаде російський лідер", - сказав Джонсон.

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"Знову наші думки з сім'ями невинних жертв України. Путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - додав британський прем'єр.

Нагадаємо, 27 червня Росія обстріляла ракетами торговий центр у Кременчуці. За даними Повітряних сил ЗСУ, рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області. Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці.