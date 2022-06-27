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Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: "Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства"

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Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: "Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив російський ракетний удар по Кременчуку.

Про це він заявив на зустрічі лідерів G7 у Баварії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, в яку впаде російський лідер", - сказав Джонсон.

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"Знову наші думки з сім'ями невинних жертв України. Путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - додав британський прем'єр.

Нагадаємо, 27 червня Росія обстріляла ракетами торговий центр у Кременчуці. За даними Повітряних сил ЗСУ, рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області. Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    ***** уже давно из подобия человека превратился в абсолютное зло.
  • F0G
    То не ВВХ показав, то московитске криваве бидло показало. При всій повазі до пана Джонсона, він видае бажане за дійсне. На початку війни він казав що він не вірить що ця війна від імені руZZкаго народу і навіт зараз нажаль говорить ту саму маючню, що буцімто ВВХ винен, а не московитське криваве бидло, яке більше ніж на 80% в захваті від бійні що веде їх племіний вождь.
  • 18c49ed2
    Повторюсь. ***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Мне на вас насрать. Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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