Якби Велика Британія була у ЄС, то не могла б допомагати Україні так, як зараз, - Джонсон

Британія не могла б бути в авангарді підтримки для захисту від Росії, якби вона все ще була в Європейському Союзі.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я не думаю, що Велика Британія в рамках Європейського Союзу та в такій матриці спільної закордонної політики і політики безпеки, яку ми тоді мали, лідирувала б як перша європейська країна, яка озброїть українців, даючи їм засоби для самооборони", – сказав Джонсон у розмові з американським каналом CNN.

"Думаю, що це говорить про країну, що думає про справи іншим чином, що дивиться на світ з більш глобальної перспективи і є амбітною. Але це не означає, що ми – менш європейські. Ми – європейці, але, думаю, що ми маємо більш глобальний підхід", – пояснив очільник британського уряду.

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