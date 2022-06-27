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Якби Велика Британія була у ЄС, то не могла б допомагати Україні так, як зараз, - Джонсон

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Якби Велика Британія була у ЄС, то не могла б допомагати Україні так, як зараз, - Джонсон
Британія не могла б бути в авангарді підтримки для захисту від Росії, якби вона все ще була в Європейському Союзі.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я не думаю, що Велика Британія в рамках Європейського Союзу та в такій матриці спільної закордонної політики і політики безпеки, яку ми тоді мали, лідирувала б як перша європейська країна, яка озброїть українців, даючи їм засоби для самооборони", – сказав Джонсон у розмові з американським каналом CNN.

"Думаю, що це говорить про країну, що думає про справи іншим чином, що дивиться на світ з більш глобальної перспективи і є амбітною. Але це не означає, що ми – менш європейські. Ми – європейці, але, думаю, що ми маємо більш глобальний підхід", – пояснив очільник британського уряду.

Також читайте: Україна потребує підтримки G7 більше, ніж будь-коли, - Джонсон

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Топ коментарі

  • Konsatntin Kotsan
    Він прав на 100% ЄС це гнила бюрократична-демократія, де одна країна куплена х#йлом, може блокувати ініціативу всіх решта...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
  • Чайка Київ
    З цим не посперечаєшся.
    Щиро дякуємо, Британіє та пане Джонсон.
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