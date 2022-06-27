"Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО
14 23540
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію про обстріл росіянами групи цивільних громадян в Лисичанську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Гайдай зазначив: "Просто набирали воду: росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп лисичан. Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених
Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".
Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.
серед загиблих - хлопець 2007 року народження
серед поранених - хлопець 2008 року народження"