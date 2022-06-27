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Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії. Це звірство, - Блінкен про Кременчук

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Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії. Це звірство, - Блінкен про Кременчук
Державний секретар США Етоні Блінкен прокоментував сьогоднішній удар російськими ракетами по Кременчуку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Блінкен зазначив: "Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії, який вразив переповнений український торговий центр - це останнє у серії звірств. Ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів і притягувати до відповідальності Росію, в тому числі тих, хто несе відповідальність за звірства".

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Да бросьте вы. Это что первая такая выходка плешивого ублюдка?
  • Aks World
    Напомните мне кто-то как наказали орков за удар по вокзалу Краматорска спустя 2 месяца?
  • 5 копійок
    Кожного разу світ дивується як мала дитина.
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