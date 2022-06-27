Ввечері окупанти з "Ураганів" обстріляли Миколаїв касетними снарядами, – мер Сєнкевич. ФОТО

Російські окупанти ввечері з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увечері російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був "Ураган".

Пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту", – написав Сєнкевич у телеграмі.

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