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Ввечері окупанти з "Ураганів" обстріляли Миколаїв касетними снарядами, – мер Сєнкевич. ФОТО

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Російські окупанти ввечері з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Ввечері окупанти з Ураганів обстріляли Миколаїв касетними снарядами, – мер Сєнкевич 01

"Сьогодні увечері російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був "Ураган".

Пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту", – написав Сєнкевич у телеграмі.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Какая там дальность у ураганов? 35-40 км? Ураганы на передок не выгонишь, значит позиции свиноты ещё ближе к городу находятся.
  • Койот Восточноукраинский
    Почему молчит. Записывает видосик. Ждите премьеры.
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