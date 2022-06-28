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Окупанти штурмують Лисичанськ переважаючими силами. Нашим воїнам не вистачає далекобійної артилерії, - Гайдай

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Окупанти штурмують Лисичанськ переважаючими силами. Нашим воїнам не вистачає далекобійної артилерії, - Гайдай
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію, що росіяни розпочали штурм Лисичанська переважаючими силами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального марафону.

Гайдай  зазначив: "Окупанти штурмують Лисичанськ, при цьому постійно знищуючи місто всією можливою зброєю. Кількісна перевага на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає артилерії дальньої дії".

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Топ коментарі

  • Ooeg Krivoi
    - "можна збільшити бюджет армії, але тоді ми не зможемо будувати більше доріг"...
  • Amber
    Нехай наші хлопці відходять та збережуть своє життя , а згодом все відвоюємо !!
  • Timur Davidov
    Гнусава вам відосик запише,замість артилерії.
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