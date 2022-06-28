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Росія поширює фейки про ЗСУ на Криворізькій ТЕС, щоб завдати по ній удару, - енергетики

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Поширена міністерством оборони країни-агресора інформація щодо наявності озброєних осіб на території ДТЕК Криворізька ТЕС є абсолютним фейком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії ДТЕК Енерго.

У повідомленні зазначається: "Жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу.

Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об'єкт громадянської інфраструктури України.

Компанія в черговий раз звертає увагу світової спільноти на військові злочини Росії в Україні та цілеспрямовані атаки, що готуються на об'єкти критичної інфраструктури".

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Росія поширює фейки про ЗСУ на Криворізькій ТЕС, щоб завдати по ній удару, - енергетики 01

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Как уже козломордые достали всех.
  • Voc Vox
    а где же наши защитники криворожскиеиз 95квартала?как там в окопах наверное сидят?
    рубрика:Человек и гавно
  • Гюльчатай Рабинович
    В Кремлі склад хімічної зброї, треба ******** по ньому!
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