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Кулеба про обстріл ТЦ у Кременчуці: Росія - ганьба для людства, вона має отримати наслідки

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Кулеба про обстріл ТЦ у Кременчуці: Росія - ганьба для людства, вона має отримати наслідки
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав збільшити постачання важкої зброї Україні після ракетного удару Росії по ТЦ у Кременчуці, а також посилити санкції проти РФ.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Великий торговий центр у Кременчуці із сотнями мирних жителів постраждав від російського удару. Росія - ганьба для людства, і вона має отримати наслідки", - написав Кулеба.

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Міністр зазначив, що відповіддю має бути надання більшої кількості важкої зброї для України. Він додав, що проти Росії також має бути запроваджено більше санкцій, а бізнес повинен продовжувати йти з Росії.

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Топ коментарі

  • Максим Щербань
    Раша має зникнути зі світової мапи.
  • Евгений Агро
    Нехай G7 визнають рашистію державою-терористом і припинять усі економічні зв'язки. І Україна це також зробить. ВР проголосує за визнання державою-терористом і покаже приклад Світу і вимагатиме зробите це їх також.
  • Anatoly KANEVSKY 37912a48
    ОПа керується з кремля
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