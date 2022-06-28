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Радбез ООН збирається на засідання через ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

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Радбез ООН збирається на засідання через ракетний удар по ТЦ у Кременчуці
Рада Безпеки ООН 28 червня збереться на засідання для обговорення обстрілів російськими військами цивільних осіб в Україні.

Про це повідомили в постійному представництві Норвегії при ООН, яка є членом Радбезу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Повідомлення про напад Росії на торгівельний центр у Кременчуці є жахливим, - зазначили у норвезькому представництві. - Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру".

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

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Очікується участь України.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Максим Мирович@mirovichmedia

    Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован. Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону
  • Евгений Агро
    Нехай ООН і G7 визнають рашистію державою-терористом і припинять усі економічні зв'язки. І Україна це також зробить. ВР проголосує за визнання державою-терористом і покаже приклад Світу і вимагатиме зробите це їх також.
  • Руслан Вовчук 22efa89a
    В радбезі ООН досі є кацапи з правом вето(.
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