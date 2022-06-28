Радбез ООН збирається на засідання через ракетний удар по ТЦ у Кременчуці
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Рада Безпеки ООН 28 червня збереться на засідання для обговорення обстрілів російськими військами цивільних осіб в Україні.
Про це повідомили в постійному представництві Норвегії при ООН, яка є членом Радбезу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Повідомлення про напад Росії на торгівельний центр у Кременчуці є жахливим, - зазначили у норвезькому представництві. - Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру".
Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
Очікується участь України.