Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Макрон назвав "абсолютним жахом" ракетний удар росіян по Кременчуку

7 06731
Макрон назвав "абсолютним жахом" ракетний удар росіян по Кременчуку
Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що "бомбардування ТРЦ у Кременчуці росією – це абсолютний жах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Твіттері, передає Укрінформ.

"Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", - наголосив Макрон..

При цьому, розмістивши відео пожежі у ТРЦ після бомбардування, президент Франції написав: "російський народ має бачити правду".

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Топ коментарі

  • Olga Mansika
    Макрон,мов інфантильний хлопчик.Яке в біса "російський народ має бачити правду".Той пропитий наглухо "народ" купу наклав на правду,вона йому не потрібна.Мокшанське стадо(а не народ,до народу вони не доросли) все добре знає,і радіє смертям українців.
    Досить вже ліпити з кацапів невинних божих корівок.Вони винні,вони співучасники,вони вбивці і терористи.Всі
  • Віталій А
    Він все ще переконаний, що ***** погане, а кацапи хороші, просто не знають правду. Ех, Еманюель, все вони знають, підтримують і радіють смертям наших дітей. Хто б доніс цю правду йому
  • Alex Rabinovich
    И по привычке схватился за телефон.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини