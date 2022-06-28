Макрон назвав "абсолютним жахом" ракетний удар росіян по Кременчуку

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що "бомбардування ТРЦ у Кременчуці росією – це абсолютний жах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Твіттері, передає Укрінформ.

"Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", - наголосив Макрон..

При цьому, розмістивши відео пожежі у ТРЦ після бомбардування, президент Франції написав: "російський народ має бачити правду".

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.