Протягом 27 червня на південному напрямку знищено 19 окупантів, 1 танк, 1 САУ та склад боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь оприлюднило інформацію про поточна оперативна обстановка на півдні України 27 червня 2922 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Ситуація на південному фронті стабільно складна, але сили оборони контролюють її розвиток.

Противник продовжує інженерне укріплення рубежів оборони, ракетно-артилерійські обстріли та авіаційні удари по наших позиціях і мирних населених пунктах. Парними та поодинокими гелікоптерними ударами намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині. Наші підрозділи не поступилися.

Миколаїв знов обстріляно реактивною системою залпового вогню "Ураган" касетними боєприпасами. Уражено приватні подвір'я та будинки, автомобіль. Касетні боєприпаси розкидало і біля зупинки громадського транспорту. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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Нашими штурмовиками та багатоцільовими гелікоптерами нанесено п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати дорозвідуються.

Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань "відмінусовано" 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю "Акація", автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.

В Чорному морі без змін у корабельному угрупованні ворожого флоту – 2 ракетних носії по 8 ракет кожен, продовжують тримати під загрозою бойового застосування всю територію України.

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Із затиханням шторму мінна небезпека біля узбережжя підсилюється. Зірвані хвилюванням моря ворожі "сюрпризи" може все частіше приносити до урізу води, а це надто небезпечно.

Додатково на Одещині обмежено використання внутрішніх водойм. Зокрема заборонено вихід та перебування маломірних плавзасобів у Тилігульському, Малому Аджалицькому та Будацькому лиманах, на озерах Сасик, Шагани, Алібей, Бурнас.

В інші внутрішні водойми Одеської області вихід маломірних плавзасобів дозволено лише суб’єктам господарювання на підставі спеціального дозволу і тільки в світлий час доби".

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