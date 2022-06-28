Протягом 27 червня на південному напрямку знищено 19 окупантів, 1 танк, 1 САУ та склад боєприпасів, - ОК "Південь"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Ситуація на південному фронті стабільно складна, але сили оборони контролюють її розвиток.
Противник продовжує інженерне укріплення рубежів оборони, ракетно-артилерійські обстріли та авіаційні удари по наших позиціях і мирних населених пунктах. Парними та поодинокими гелікоптерними ударами намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині. Наші підрозділи не поступилися.
Миколаїв знов обстріляно реактивною системою залпового вогню "Ураган" касетними боєприпасами. Уражено приватні подвір'я та будинки, автомобіль. Касетні боєприпаси розкидало і біля зупинки громадського транспорту. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Нашими штурмовиками та багатоцільовими гелікоптерами нанесено п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати дорозвідуються.
Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань "відмінусовано" 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю "Акація", автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.
В Чорному морі без змін у корабельному угрупованні ворожого флоту – 2 ракетних носії по 8 ракет кожен, продовжують тримати під загрозою бойового застосування всю територію України.
Із затиханням шторму мінна небезпека біля узбережжя підсилюється. Зірвані хвилюванням моря ворожі "сюрпризи" може все частіше приносити до урізу води, а це надто небезпечно.
Додатково на Одещині обмежено використання внутрішніх водойм. Зокрема заборонено вихід та перебування маломірних плавзасобів у Тилігульському, Малому Аджалицькому та Будацькому лиманах, на озерах Сасик, Шагани, Алібей, Бурнас.
В інші внутрішні водойми Одеської області вихід маломірних плавзасобів дозволено лише суб’єктам господарювання на підставі спеціального дозволу і тільки в світлий час доби".