Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16. ФОТОрепортаж

Щонаменше 16 людей загинули та 59 постраждали внаслідок ракетного обстрілу Росією торгівельного центру "Амстор" в Кременчуку.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

На місці удару продовжують працювати рятувальники. Вони розбирають завали та ліквідовують осередки пожежі.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих внаслідок обстрілу.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

















