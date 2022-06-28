Загиблих від удару росіян по ТЦ в Кременчуку вже 16. ФОТОрепортаж
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.
На місці удару продовжують працювати рятувальники. Вони розбирають завали та ліквідовують осередки пожежі.
Раніше повідомлялося про 15 загиблих внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.