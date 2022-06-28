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Байден про удар по Кременчуку: Ми притягнемо Росію до відповідальності

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Байден про удар по Кременчуку: Ми притягнемо Росію до відповідальності
Президент США Джо Байден після удару росіян по торговому центрі в Кременчуку пообіцяв притягнути РФ до відповідальності.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Удар Росії по мирних жителях у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом", - зазначив президент США.

"Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України", - додав Байден.

Він також наголосив, що G7 продовжать санкції проти Росії, зокрема це стосується "військово-промислового комплексу Путіна".

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    всех этих ублюдков не перевешать. Только полное разоружение, суд над вожаками и полная изоляция в их же в собственных сибирских лагерях До 10-го колена
  • Yevhen Tarnavskyi
    Не треба притягувати. Треба знищiти.
  • Anna Berlovska 7d09caf8
    Та нічого ви не зробите. ******* по ним зі всіх видів озброєнь, літаків, кораблів і артилерії. Ось що треба зробити. А балачки про правосуддя...вони звалять в Туреччину, або в Китай, і шукайте вітра в полі. Я вам більше скажу, скоріш за все вони вже давно купили собі острів в тихому океані. де будуть спокійно доживати.
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