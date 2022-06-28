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Росіяни просуваються до Лисичанська, але не змогли повністю його відрізати, - Інститут вивчення війни

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Росіяни просуваються до Лисичанська, але не змогли повністю його відрізати, - Інститут вивчення війни
Російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Зазначається, що російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам в Мазанівці і Долині.

Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

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Основні висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.

  • На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.

  • Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.

  • Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 Червня не просунулися вперед.

  • Українські контрнаступи вздовж на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.

  • Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.

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