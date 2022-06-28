Наступний опалювальний сезон - найскладніший в історії України. Тарифи не підвищать, - Чернишов

Наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. При цьому він почнеться вчасно, тарифи не зростатимуть і будуть стабільними.

Про це заявив мінстр громад та територій України Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Наразі маємо багато викликів, адже у нас є зруйнована критична інфраструктура, зокрема зазнали руйнувань або пошкоджень 331 котельня, зруйновані три підприємства теплокомуненерго у містах Охтирка, Кременчук та Чернігів. Ми повинні відновити їх до початку опалювального сезону, і ми налаштовані це зробити. Уже розроблені плани з відновлення цих підприємств, роботи ведуться", - сказав Чернишов.

Міністр також закликав українців ставитись максимально дбайливо до збереження тепла в оселях цієї зими.

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"Ми повинні припинити регулювати температуру в помешканнях відкриттям вікон та підготуватись "по-дорослому" до наступного опалювального сезону. Зокрема, впроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під’їздами тощо", - наголосив Чернишов.