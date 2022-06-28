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Наступний опалювальний сезон - найскладніший в історії України. Тарифи не підвищать, - Чернишов

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Наступний опалювальний сезон - найскладніший в історії України. Тарифи не підвищать, - Чернишов
Наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. При цьому він почнеться вчасно, тарифи не зростатимуть і будуть стабільними.

Про це заявив мінстр громад та територій України Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Наразі маємо багато викликів, адже у нас є зруйнована критична інфраструктура, зокрема зазнали руйнувань або пошкоджень 331 котельня, зруйновані три підприємства теплокомуненерго у містах Охтирка, Кременчук та Чернігів. Ми повинні відновити їх до початку опалювального сезону, і ми налаштовані це зробити. Уже розроблені плани з відновлення цих підприємств, роботи ведуться", - сказав Чернишов.

Міністр також закликав українців ставитись максимально дбайливо до збереження тепла в оселях цієї зими.

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"Ми повинні припинити регулювати температуру в помешканнях відкриттям вікон та підготуватись "по-дорослому" до наступного опалювального сезону. Зокрема, впроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під’їздами тощо", - наголосив Чернишов.

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Топ коментарі

  • Andrew86
    Идиоты, разрешите населению на законодательном уровне отключаться от централизованного отопления и самостоятельно устанавливать автономное, прекратите душить грабительскими, экономически не обоснованными тарифами на тепло от монополистов! Посмотрите, наконец, как решается этот вопрос в развитых странах, где давно поняли, как нерационально, затратно сжигать невосполнимые ресурсы для производства тепла при централизованном отоплении. Или всемогущие монополисты, как и до войны, не дадут провести нужные стране законы для экономии газа ?
  • Бенина Мама
    У меня по этому поводу 3 вопроса:
    1) Будет ли свет?
    2) Будут ли в свободной продаже электроплиты и электронагреватели?
    3) Что произойдёт с электропроводкой, когда все их зимой повключают?
    Но ответить на эти простые вопросы в нынешней власти некому.
  • Colt
    Разрешите официально отключаться от центрального отопления.
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